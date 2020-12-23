Власти Петербурга решили изменить условия для расселения коммунальных квартир

Законодательное собрание 23 декабря приняло за основу пакет поправок Смольного в законы Петербурга, связанные с жилищной политикой. Инициатива призвана повысить эффективность расходования средств, выделяемых на эту цель.

Согласно документу, нельзя будет одновременно участвовать в программе "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" и состоять на учете согласно закону "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Соответствующее право оставят только за ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами и многодетными семьями.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заметила, что квартиры ветеранам должны были передать ещё пять лет назад.

Если раньше на учет нуждающихся в жилых помещениях мог встать любой гражданин, проживающий в Петербурге не менее 10 лет и являющийся собственником или нанимателем комнаты в коммунальной квартире, то теперь такой гражданин должен будет доказать, что он малоимущий.

Также власти намерены стимулировать выкуп последних свободных комнат в коммуналках. Согласно законопроекту, граждане, состоящие на жилищном учете, смогут приобрести последние комнаты за треть от их рыночной стоимости, вне зависимости от даты принятия на жилищный учет. В Смольном полагают, что такая мера ускорит процесс расселения коммунальных квартир.

Беспартийный депутат Максим Резник сказал с трибуны, что не верит в способность действующей власти решить проблему коммуналок.

- В моем понимании нынешняя власть кардинально решить эту проблему не сможет. Потому что человек не является её приоритетом. Конечно, если фамилия этого человека не Тимченко или Ротенберг, - отметил парламентарий.

Резник добавил, что у государства в приоритете производство танков и боевых самолётов, а не обеспечение граждан квартирами. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил на это, что благодаря своим танкам и беспилотникам Россия сохраняет независимость.

Сергей Еремеев

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