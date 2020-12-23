Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий, в числе прочего, обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения поправок в Конституцию, передает ТАСС.

Среди поправок в Конституцию, которые внесли летом 2020 года, было положение о том, что ограничение по числу президентских сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков. То есть, теперь, после изменения основного закона страны, Путин имеет право баллотироваться президенты два раза и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. К тому времени ему будет около 84 лет.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. Кроме обнуления сроков Путина, в документе прописаны дополнительные требования к кандидатам в президенты. Кроме того, что это должен быть гражданин России не моложе 35 лет, не менее 25 лет он должен постоянно прожить в России, не иметь когда-либо иностранного гражданства или вида на жительство. Последнее правило не будет распространяться на жителей территорий, принятых в состав РФ – например, Крыма.