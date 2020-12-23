Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

Беспартийный депутат петербургского парламента Михаил Амосов высказался о резонансном деле московского муниципального депутата Юлии Галяминой, которой 23 декабря присудили два года условного срока за неоднократные нарушения на митингах и тем самым перекрыли дорогу в выборные органы власти. Амосов особо отметил, что женщина, как и он, преподает в вузе дисциплины, не связанные с политикой.

"Я считаю этот приговор несправедливым. Он, очевидно, не идёт на пользу обществу. Насколько я знаю от моих знакомых в Москве, Юлия Галямина не просто уважаемый человек, её общественная и депутатская деятельность была очень полезна для людей. Приговор, вынесенный сегодня, лишит многих надежды и на поддержку, и на справедливость", - оценил он итоги процесса.

Новейшее законодательство, лишающее граждан в статусе Галяминой избираться, петербуржец считает прямо противоречащим Конституции, которую он цитирует в своем комментарии к приговору.

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