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14:16

"У отдельных есть желание вытолкнуть меня из ЗакСа": Макаров не намерен участвовать в грядущих выборах в Госдуму

фото ЗакС политика "У отдельных есть желание вытолкнуть меня из ЗакСа": Макаров не намерен участвовать в грядущих выборах в Госдуму

Беседуя с журналистами "Фонтанки" о грядущих выборах в федеральный парламент, председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров отсёк вариант своего выдвижения в депутаты Государственной думы.

"Только в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Есть еще очень много незаконченных дел. У отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Были предложения, про которые говорят: "от такого нельзя отказаться". Никогда этого не будет, не добьются. Соответственно, баллотироваться в Государственную Думу я не собираюсь", - резюмировал спикер.

В СМИ нередко говорят о возможном конфликте между исполнительной и законодательной ветвями власти в Петербурге. Сам Макаров нередко ругает с трибуны представителей Смольного, параллельно заявляя, что никакого разногласия нет. В то же время, например, в октябре, за неделю до начала принятия городского бюджета в парламенте ругались на Смольный. Состоявшееся 21 октября заседание Заксобрания продлилось всего два часа, однако за это время нашлось сразу несколько поводов для критики губернатора и правительства города. ЗАКС.Ру рассказывал о событиях того дня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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