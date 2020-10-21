ЗакС без эскалации вооружения

За неделю до начала принятия бюджета Петербурга в городском парламенте ругались на Смольный. Состоявшееся 21 октября заседание Заксобрания продлилось всего два часа, но за это время нашлось сразу несколько поводов для критики губернатора и правительства города. Их упрекали в неконкретных ответах на депутатские запросы и неактуальных законопроектах. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, тем не менее, заметил, что никакой войны между ветвями власти нет.

Фракция "Единая Россия" подготовила второй за месяц депутатский запрос по поводу проекта элитного жилого комплекса Meltzer Hall. Объект хотят возвести в Петроградском районе, на территории бывшей фабрики Мельтцера на набережной реки Карповка. Нетрудно догадаться, что в роли главного двигателя протеста в городском парламенте выступил спикер Вячеслав Макаров, в последние годы чутко реагирующий на большинство новых строек на Петроградской стороне.

Спикер уверяет, что планами возвести ЖК Meltzer Hall недовольны местные жители, с которыми он регулярно встречается. Люди опасаются, что стройка повредит как их домам, так и трем объектам культурного наследия, расположенным на участке будущего комплекса. Ранее Макаров заявил, что в августе уже снесли трубу фабрики Мельтцера. Руководство группы компаний "Альфа Фаберже", реализующее этот проект, отвергает все претензии. Гендиректор застройщика Виталий Бахарев заверил ЗАКС.Ру, что все работы проводятся в полном соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Бахарев обратил внимание на то, что председатель городского парламента, критикуя внешний вид Meltzer Hall, ссылается на никем не утвержденный старый вариант эскиза проекта. Окончательный облик фасадов комплекса общественности еще не представляли. Ожидается, что это произойдет уже в двадцатых числах октября. По словам застройщика, объекты культурного наследия, в том числе и труба, напротив, реставрируются.

На это в своем ответе на первый депутатский запрос указал и губернатор Александр Беглов. Оснований для приостановки проекта и обращения в правоохранительные органы глава города не увидел. Единороссы остались недовольны ответом и отправили градоначальнику новый запрос. Им особенно не понравилось, что Беглов не высказался по ряду озвученных тезисов. Например, об инициативе депутатов проводить публичные слушания по проектной документации в границах зон охраны объектов культурного наследия.

- Мы ставим конкретные вопросы, на которые просим давать конкретные ответы, а главное дать оценку, - заявил с трибуны Макаров.

Манерой Смольного реагировать на депутатские запросы в парламентском корпусе возмущались больше, чем самим Meltzer Hall. Беспартийный член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев напомнил, что неконкретные ответы от исполнительной власти приходят уже не в первый раз:

- Это показывают [ответы на] обращения по [главе Кировскому района Сергею] Иванову губернатору два раза. Плюнул в лицо. Губернатор, исполнительная власть плюнули в лицо Законодательному собранию.

Депутат предложил коллегам выступить с парламентским расследованием в случае, если Смольный вновь не предоставит полную информацию. Борис Вишневский из "Яблока" заявил даже, что Заксобранию стоит инициировать привлечение главы города к административной ответственности за его неполные ответы. Беспартийный Максим Резник посоветовал Макарову внести в повестку вопрос о недоверии парламента Беглову или "пропесочить" губернатора по линии "Единой России":

- Вы же партия власти или нет? Употребите власть… Беглов член вашей партии или нет? Пропесочьте его по партийной линии.

Спикер ЗакСа успокаивал депутатов:

- Без эскалации вооружения. Спокойно отправляем этот запрос.

Он объяснил, что не хочет, чтобы возникшая ситуация интерпретировалась как конфликт между Смольным и Мариинским дворцом. По словам Макарова, никакого противостояния между ветвями власти нет.

- Нам не нужны кобрятники. Я ухожу от этого преднамеренно, чтобы не говорили и не писали, что есть какое-то противостояние. Но отмахнуться от людей, которые к нам обращаются, я тоже не могу. Поэтому обращаюсь с повторным вопросом, - заявил Макаров.

Но парламент и не думал успокаиваться. Критика в адрес Смольного в ходе заседания звучала снова и снова. Про губернатора вспоминали в негативном ключе даже во время обсуждения внесенных им поправок в закон о регулировании лесных отношений.

- У нас 21 октября опять печальный рекорд смертности [в Петербурге от коронавируса], но мы обсуждаем все что угодно только не то, чем живет Петербург, - удивился Резник. - Что нам вносит губернатор? О лесе. Самый актуальный вопрос для мегаполиса - обсуждать лес. Вместо эффективного менеджера, который должен руководить таким крупным мегаполисом как Петербург, нами руководит то ли лесник, то ли снеговик.

Вышедший следом Вишневский задался извечным вопросом "Доколе?":

- Доколе Александр Дмитриевич Беглов будет испытывать терпение Законодательного собрания, не только оппозиции, но и парламентского большинства? Дотоле мы будем вести себя мягко, интеллигентно и дипломатично.

Позже с критикой в адрес Смольного выступил и лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он затронул проблему нехватки препарата для онкобольных этопозид в медучреждениях Петербурга. Эсер упрекнул городское правительство в том, что оно не бьет тревогу и не ищет деньги для закупки средства за рубежом. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заметил на это, что такая закупка уже сделана и препарат должен прийти в Петербург в ноябре.

Второе чтение прошла горячо обсуждаемая инициатива Смольного об изменении городского закона о бюджетном процессе. Губернатор Беглов предложил в нее новую поправку, которой увеличил для Петербурга потолок госдолга с 50% до 70%. Шестериков объяснил это непростым экономическим положением, в которое город попал в результате эпидемиологического кризиса. Критически о поправке высказались лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева и беспартийный Михаил Амосов. Последний заметил, что столь важные изменения не должны подаваться ко второму чтению так, чтобы депутаты не могли их обсудить с трибуны.

Как ни странно, на фоне общей волны критики правительства совершенно незаметно прошла купирование положения, обязывающего депутатов согласовывать свои поправки в бюджет. Во время первого чтения это предложение Смольного, напомним, в парламенте не критиковал только ленивый. В итоге его исключили из текста законопроекта, особо не акцентируя на этом внимание. Парламент обсудит проект бюджета уже через неделю, 28 октября. Депутатские и губернаторские поправки планируется утвердить 18 ноября.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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