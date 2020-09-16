Петербургские депутаты приняли законопроект, ограничивающий их возможности править бюджет

Законодательное собрание Петербурга 16 сентября приняло законопроект Смольного, который усложняет процедуру внесения депутатских поправок в бюджет города. В парламенте надеются, что ко второму чтению эту норму удастся убрать из документа.

Инициатива представляет собой пакет изменений городского закона о бюджетном процессе. Большинство из них - технические. Однако одним из пунктов документа предусматривается, что поправки в бюджет парламентариям можно будет вносить только после предварительного согласования с теми организациями или органами власти, чье финансирование предлагается уменьшить или увеличить.

Это предложение вызвало возмущение и оппозиционеров, и единороссов. Депутат "Единой России" Сергей Никешин призвал членов городского правительства задуматься, отметив, что принятие инициативы может создать опасный прецедент.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок спросил у представлявшего законопроект вице-губернатора Эдуарда Батанова, кто вообще придумал этот пункт. "Своих не сдаем", - ответил вице-губернатор. "Яблочник" Борис Вишневский заметил на это, что документ внесён за подписью губернатора Александра Беглова, и напомнил, что уже предлагал парламенту выразить главе городу недоверие.

Вице-губернатор заявил, что Смольный не намерен лишать депутатов их полномочий, а хочет только того, чтобы все поправки могли быть исполнены.

Но в парламенте новую норму назвали антиконституционной, а также противоречащей Бюджетном кодексу Российской Федерации и Уставу Петербурга.

Единоросс Андрей Васильев и Оксана Дмитриева из Партии Роста удивились тому, что законопроект получил одобрение юридического комитета Смольного.

- Это вы просите у нас, депутатов, деньги, а не наоборот, - напомнила Дмитриева Батанову.

Васильев же предложил коллегам направить в Смольный представление о несоответствии главы юркома Екатерины Аксеновой занимаемой должности. При этом он добавил, что другие пункты законопроекта принять необходимо для восстановления городской экономики после коронокризиса.

Батанов предложил депутатам принять документ за основу, а потом внести к нему свои поправки.

- Не нравится одна статья - давайте её обсуждать, - добавил он.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил на это, что обсуждать нечего, а спорный пункт нужно просто убрать перед вторым чтением.

"За" инициативу Смольного проголосовали 33, "против" - 11. Воздержавшихся не было.

Ещё до голосования беспартийный депутат Максим Резник назвал критику единороссов "танцами с бубнами". Он выразил уверенность в том, что, несмотря ни на что, представители партии власти проголосуют за принятие инициативы.

Сергей Еремеев

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