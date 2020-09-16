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14:28

Петербургские депутаты приняли законопроект, ограничивающий их возможности править бюджет

фото ЗакС политика Петербургские депутаты приняли законопроект, ограничивающий их возможности править бюджет

Законодательное собрание Петербурга 16 сентября приняло законопроект Смольного, который усложняет процедуру внесения депутатских поправок в бюджет города. В парламенте надеются, что ко второму чтению эту норму удастся убрать из документа.

Инициатива представляет собой пакет изменений городского закона о бюджетном процессе. Большинство из них - технические. Однако одним из пунктов документа предусматривается, что поправки в бюджет парламентариям можно будет вносить только после предварительного согласования с теми организациями или органами власти, чье финансирование предлагается уменьшить или увеличить.

Это предложение вызвало возмущение и оппозиционеров, и единороссов. Депутат "Единой России" Сергей Никешин призвал членов городского правительства задуматься, отметив, что принятие инициативы может создать опасный прецедент.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок спросил у представлявшего законопроект вице-губернатора Эдуарда Батанова, кто вообще придумал этот пункт. "Своих не сдаем", - ответил вице-губернатор. "Яблочник" Борис Вишневский заметил на это, что документ внесён за подписью губернатора Александра Беглова, и напомнил, что уже предлагал парламенту выразить главе городу недоверие.

Вице-губернатор заявил, что Смольный не намерен лишать депутатов их полномочий, а хочет только того, чтобы все поправки могли быть исполнены.

Но в парламенте новую норму назвали антиконституционной, а также противоречащей Бюджетном кодексу Российской Федерации и Уставу Петербурга.

Единоросс Андрей Васильев и Оксана Дмитриева из Партии Роста удивились тому, что законопроект получил одобрение юридического комитета Смольного.

- Это вы просите у нас, депутатов, деньги, а не наоборот, - напомнила Дмитриева Батанову.

Васильев же предложил коллегам направить в Смольный представление о несоответствии главы юркома Екатерины Аксеновой занимаемой должности. При этом он добавил, что другие пункты законопроекта принять необходимо для восстановления городской экономики после коронокризиса.

Батанов предложил депутатам принять документ за основу, а потом внести к нему свои поправки.

- Не нравится одна статья - давайте её обсуждать, - добавил он.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил на это, что обсуждать нечего, а спорный пункт нужно просто убрать перед вторым чтением.

"За" инициативу Смольного проголосовали 33, "против" - 11. Воздержавшихся не было. 

Ещё до голосования беспартийный депутат Максим Резник назвал критику единороссов "танцами с бубнами". Он выразил уверенность в том, что, несмотря ни на что, представители партии власти проголосуют за принятие инициативы.

Сергей Еремеев


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