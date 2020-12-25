Распыливший в лицо полицейскому перцовый балончик петербуржец отделался штрафом

Приморский райсуд Петербурга решил оштрафовать на 10 тысяч рублей местного жителя Романа Мясникова, распылившего в лице полицейскому перцовый баллончик, информирует объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчину обвинили в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенного в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ).

В середине октября старший полицейский поймал нетрезвого Мясникова и собирался отвезти его в отдел для составления протокола по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Горожанин в "гости" к правоохранителям ехать отказался, параллельно распылив в лицо борцу с преступностью баллончик.

Впрочем, вину в инкриминируемом правонарушении Мясников признал и в содеянном раскаялся.

Следует добавить, что по политическим делам по этой же статье часто выносят куда более суровые наказания. К приему, Кирилла Жукова, попытавшегося поднять забрало шлема росгвардейца на одной из московских акций протеста в 2019 году, отправили на 2,5 года в колонию-поселение.