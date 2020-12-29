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12:53

Псковский губернатор считает, что его регион вышел на плато по коронавирусу

фото ЗакС политика Псковский губернатор считает, что его регион вышел на плато по коронавирусу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, анализируя последние ежесуточные отчеты о заболеваемости коронавирусом, отметил в своем видеообращении в Instagram, что эпидемиологическая ситуация позволяет говорить о стабилизации. Упомянул он также о пользе, приносимой современным медицинским оборудованием.

"Более 200 тысяч тестов проведено с начала года, из них порядка 100 тысяч — с начала октября. В том числе из-за этого ежесуточно добавляется порядка 400 новых случаев. При этом мы видим, динамичный ежесуточный рост остановился, и кривая статистики вышла на плато", - подчеркнул чиновник.

При этом цифры, по его оценке, остаются высокими. Однако Ведерник счел важным заметить, что региональные власти "выжали из доступных ресурсов максимум", имея в виду, в том числе, ограничения на собрания людей. Так, если раньше, по его выражению, регион располагал 80 койками в здании с тараканами, то сейчас к услугам коронавирусных больных - три инфекционных корпуса современной больницы.

С начала пандемии в Псковской области выявили 22508 случаев заражения COVID-19 и 394 летальных исхода.

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