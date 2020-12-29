Псковский губернатор считает, что его регион вышел на плато по коронавирусу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, анализируя последние ежесуточные отчеты о заболеваемости коронавирусом, отметил в своем видеообращении в Instagram, что эпидемиологическая ситуация позволяет говорить о стабилизации. Упомянул он также о пользе, приносимой современным медицинским оборудованием.

"Более 200 тысяч тестов проведено с начала года, из них порядка 100 тысяч — с начала октября. В том числе из-за этого ежесуточно добавляется порядка 400 новых случаев. При этом мы видим, динамичный ежесуточный рост остановился, и кривая статистики вышла на плато", - подчеркнул чиновник.

При этом цифры, по его оценке, остаются высокими. Однако Ведерник счел важным заметить, что региональные власти "выжали из доступных ресурсов максимум", имея в виду, в том числе, ограничения на собрания людей. Так, если раньше, по его выражению, регион располагал 80 койками в здании с тараканами, то сейчас к услугам коронавирусных больных - три инфекционных корпуса современной больницы.

С начала пандемии в Псковской области выявили 22508 случаев заражения COVID-19 и 394 летальных исхода.