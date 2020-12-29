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18:19

За год рост "индекса Оливье" составил свыше 6%

фото ЗакС политика За год рост "индекса Оливье" составил свыше 6%

Согласно свежей аналитике Росстата, так называемый "индекс Оливье", представляющий собой суммарную стоимость ингредиентов для популярного салата, вырос в цене на 6,14% за прошедший календарный год. Кастрюля с 2,3 килограммами салата потребует от компании за столом вложений в размере 386,60 рублей, тогда как по итогам 2019 года этот показатель составил 364,24 рублей.

Еще сильнее, на 7,4%, за год подорожал салат "селедка под шубой", за который придется вместо 157,61 отдать 169,27 рублей. Оба салата обойдутся дороже всего в Чукотском автономном округе. Интересно, что по стране сильнее всего выросли в цене не самые дорогие и основополагающие ингредиенты (колбаса и селедка), а куриные яйца и овощные консервы.

Отметим также, что в конце года на повышение продуктовых цен обратил внимание президент Владимир Путин, сочтя недопустимым заметное подорожание базовых товаров - таких, как сахар, подсолнечное масло и макароны. В итоге на первые два перечисленных товара торговые сети заморозили цены в европейской части России: под давлением чиновников ритейлеры договорились с производителями.

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