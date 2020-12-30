"Люди долга, чести и совести": Лукашенко наградил своих силовиков

Белорусский президент Александр Лукашенко под конец уходящего года встретился с сотрудниками силовых ведомств, чтобы поблагодарить и наградить их государственными знаками отличия за их вклад в подавление протестов, которые угрожали его длящейся 26 лет власти. Об этом пишет издание Sputnik. Как и прежде, в подаче Лукашенко, протестами манипулируют некие злые силы извне, желающие краха его государственности. Однако омоновцы, милиционеры и военные, к которым 30 декабря приехал президент, с его точки зрения, достаточно мужественны и профессиональны, чтобы отбить угрозу. Лукашенко назвал людей в форме настоящими патриотами, "людьми долга, чести и совести".

"Время выбрало просто нас. И мы ее (Белоруссию - прим. ЗАКС.Ру) сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия", - заявил правитель.

Отметим, что митинги после выборов жестко разгонялись белорусскими силовиками, сразу начавшими применять спецсредства. Как правило, силовики работали и работают в масках и не представляются при нападении на граждан. Тысячи людей оказались в изоляторах, где совершались избиения, пытки и изнасилования. В ходе уличного противостояния погибли несколько безоружных человек. Демонстранты требовали честных выборов. С наступлением холодов еженедельные манифестации потеряли в численности.