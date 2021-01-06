В Белоруссии насчитали более ста осужденных по политическим делам за последние полгода

Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал отчет, посвященный ситуации с правами человека в 2020 году, которая обострилась во второй половине года, со старта президентской кампании. С этого времени в стране вынесли 103 приговора, которые "Весна" квалифицирует как политически мотивированные и которые связаны с протестами против очередного переизбрания президента Александра Лукашенко. В целом картина репрессий в отношении инакомыслящих еще более серьезная.

"По данным Генпрокуратуры, в постизбирательный период уголовные дела были возбуждены в отношении более 900 граждан, ПЦ "Весна" известны фамилии более 650 фигурантов уголовных дел. 169 обвиняемых были признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными, и их количество постоянно растет", - гласит сообщение.

Кроме того, начиная с лета подверглись задержанию почти 477 журналистов, 97 из них назначили административный арест, а 19 из них на сегодняшний день находятся под стражей по расследуемым уголовным делам.

Напомним, что сокрушительную победу Лукашенко в августе не признали сотни тысяч белорусов по всей стране, что они решили выразить на уличных демонстрациям. Это привело к высылке политиков, арестам, пыткам и даже убийствам активистов. Режим Лукашенко, продолжающего более 26 лет удерживать власть, получил за это от Евросоюза новые санкции, тогда как Россия правителя соседней страны поддерживает.