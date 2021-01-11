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15:23

Егор Жуков готовится запустить новый политический проект о России

фото ЗакС политика Егор Жуков готовится запустить новый политический проект о России

Участник резонансного "московского дела", активист Егор Жуков намерен в ближайшее время представить публике свой новый проект о "политической действительности России", известил в разговоре со Znak.com его пресс-секретарь Стас Топорков.

"Сейчас мы готовим один проект, он находится в стадии разработки. Мы пока не афишируем это, потому что уверенности в том, что он точно выйдет, пока нет", - подчеркнул Топорков.

В скором времени "Команда Жукова" собирается "выкатить пост с мнением" о громких уже принятых или ещё готовящимся к принятию законопроектах, а также поведает о стратегии, с которой будет действовать в текущем году, добавил пресс-секретарь активиста.

Сам Жуков, пропавший с радаров медиа несколько месяцев назад, не переживает по поводу сократившейся за это время аудитории подписчиков, так как уверен, что "с [его] возвращением все получится быстро". 

Напомним, Егор Жуков стал одним из центральных персонажей московских протестов, проходивших в столице летом 2019 года из-за недопуска большинства оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Молодой человек приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.

Фото: кадр YouTube

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