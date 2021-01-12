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13:53

Мосгорсуд снизил сроки двум фигурантам дела "Нового величия"

фото ЗакС политика Мосгорсуд снизил сроки двум фигурантам дела "Нового величия"

Мосгорсуд немного смягчил приговоры двум фигурантам дела "Нового величия", сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в Telegram-канале.

Приговоры Руслану Костыленкову и Петру Карамзину уменьшили на три месяца: до 6 лет и 9 месяцев и 6 лет и 3 месяцев соответственно. Приговоры Вячеславу Крюкову, Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой оставлены без изменения. При этом Павликовой и Дубовик снизили испытательный срок на год, сообщает "МБХ медиа".

Напомним, всех фигурантов признали виновными в организации экстремистского сообщества. Рощин приговорен к 6,5 годам колонии, Крюков – к 6 годам. Дубовик, Павликовой, Полетаеву и Рощину назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого Павла Ребровского судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант Сергей Гаврилов уехал из России.

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