Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности до февраля

Руководство Вологодской области приняло решение продлить до 1 февраля текущего года режим повышенной готовности, объявленный в регионе в марте 2020 года в связи с распространением COVID-19. Региональный глава Олег Кувшинников в ходе заседании локального оперштаба назвал эпидситуацию в области стабильной, но с высокими показателями заболеваемости.

По состоянию на 12 января, в регионе зарегистрировано 27 153 случая заболевания коронавирусной инфекцией, излечились свыше 22 тысяч пациентов, число летальных случаев увеличилось до 478 - за сутки скончались девять человек.

Ежесуточный прирост новых заражённых снизился, однако по-прежнему остаётся высоким - за последние 24 часа выявили 303 случая заражения.

В регионе свободно 46% коечного фонда: из 1635 коек заняты 886.

"В ближайшую неделю по мере завершения инкубационного периода станет понятно, как именно прошедшие праздники сказались на эпидемической обстановке в регионе", - резюмировал Кувшинников.