Макаров: Пока вакцинировались только несколько депутатов

Большинство депутатов и сотрудников аппарата Заксобрания Петербурга ещё не сделали прививки от коронавируса, 13 января сообщил журналистам спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По его словам, вакцинировались всего несколько парламентариев. Остальных привьют только после всех желающих врачей, учителей и социальных работников, пообещал Макаров.

Он также заявил, что сам привьется вакциной "Спутник V" уже после депутатов и сотрудников аппарата.

- Это будет абсолютно честная позиция с моей стороны, - добавил спикер.

Ранее о своей вакцинации сообщили единоросс Андрей Анохин и беспартийный депутат Михаил Амосов. Позже Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что заболел через несколько дней после того как сделал прививку.

Сергей Еремеев

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