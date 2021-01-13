Четырбок призвал "Ленэнерго" разрешить граффити на подстанциях в центре Петербурга  

Депутат Заксобрания Денис Четырбок направил дополнительный запрос в "Ленэнерго", попросив компанию включить в перечень отведенных для граффити мест трансформаторные подстанции в центре Петербурга, сообщили представители депутата.

Речь идет о тех будках, где уже есть граффити с портретами Сергея Бодрова, Викторая Цоя, Зины Портновой и другие. Также Четырбок обратился в комитет по градостроительству и призвал ускорить разработку упрощенного порядка нанесения граффити на подстанциях "Ленэнерго".

Накануне "Ленэнерго" опубликовало список из 43 трансформаторных подстанций, на которых художникам разрешено наносить граффити.

Четырбок, напомним, активно выступает за легализацию уличного искусства. До 1 февраля в Петербурге действует инициированный им "мораторий" на закрашивание объектов стрит-арта. Депутат надеется, что к этому времени вступит в силу новый закон, который создаст дополнительные возможности для художников.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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