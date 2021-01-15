Заболевший COVID-19 депутат Амосов госпитализирован в Боткина

Депутата Заксобрания Михаил Амосов доставили в Боткинскую больницу с коронавирусом, сообщил ЗАКС.Ру его представитель Вадим Сафонов.

По словам Сафонова, у Амосова повышенная температура и 15% поражение легких. Сейчас он на интенсивной терапии, в том числе кислородной.

О том, что Амосов и его жена заразились коронавирусом, стало известно накануне. При этом на новогодних праздниках депутат привился от инфекции вакциной "Спутник V": первые симптомы болезни у него проявились на третий день после укола. Амосов предполагал, что "подхватил эту гадость непосредственно перед вакцинацией".

Уже несколько депутатов ЗакСа заболели коронавирусом. Переболели вице-спикер Сергей Соловьев, депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов. Последний рассказывал, что за три недели болезни к нему ни разу не приехал врач. Недавно о своей болезни сообщила Анастасия Мельникова.

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