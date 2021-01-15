18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:00

Заболевший COVID-19 депутат Амосов госпитализирован в Боткина

фото ЗакС политика Заболевший COVID-19 депутат Амосов госпитализирован в Боткина

Депутата Заксобрания Михаил Амосов доставили в Боткинскую больницу с коронавирусом, сообщил ЗАКС.Ру его представитель Вадим Сафонов.

По словам Сафонова, у Амосова повышенная температура и 15% поражение легких. Сейчас он на интенсивной терапии, в том числе кислородной.

О том, что Амосов и его жена заразились коронавирусом, стало известно накануне. При этом на новогодних праздниках депутат привился от инфекции вакциной "Спутник V": первые симптомы болезни у него проявились на третий день после укола. Амосов предполагал, что "подхватил эту гадость непосредственно перед вакцинацией".

Уже несколько депутатов ЗакСа заболели коронавирусом. Переболели вице-спикер Сергей Соловьев, депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов. Последний рассказывал, что за три недели болезни к нему ни разу не приехал врач. Недавно о своей болезни сообщила Анастасия Мельникова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:43 "Российская газета" опровергла сообщение об отставке директора ФСО

13:30 Роспотребнадзор счел неопасными выявленные в России 1,5 тысячи мутаций коронавируса

13:05 Роспотребнадзор объявил о достигнутом пике по заболеваемости COVID-19

13:04 Мишустин назначил новых глав подразделений аппарата кабмина

12:40 Петербургский суд отправил "приверженца криминальных традиций" Анохина под арест

12:24 Очные занятия в российских школах возобновятся с 18 января

12:01 Беглов видит Пиотровского и Дрегваля новыми вице-губернаторами Петербурга

12:00 Заболевший COVID-19 депутат Амосов госпитализирован в Боткина

11:50 В Смольном призвали не бояться пришедших в Петербург диких лисиц

11:36 Пригожин предложил установить в ЦАР монумент в память об убитых там российских журналистах

11:09 В России выявили еще 24,7 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге - 3 тысячи

11:07 ЗакС сформировал рабочую группу по закону о вытрезвителях

11:05 СМИ: Вице-губернатор Кириллов станет директором Петропавловской крепости

10:45 Оператора ФБК задержали в Москве: его обвиняют в экстремизме из-за твитов про Путина

10:25 Беглов поздравил работников Следственного комитета с профпраздником

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru