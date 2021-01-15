Псковский губернатор разрешил открыться театрам и филармонии

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников решил смягчить установленные в регионе антивирусные правила и позволил театрам и филармонии возобновить свою деятельность: соответствующее решение областной глава озвучил в ходе заседания локального оперштаба.

По словам управленца, необходимости в ужесточении ограничительных мер на сегодняшний день нет, однако о том, чтобы значительно смягчать установленные правила, речи не идёт.

"Крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии. Но, конечно, сделать это нужно при минимальной загрузке зала и соблюдении всех мер предосторожности", - наказал Ведерников.

Кроме того, власти пересмотрят ограничения на количество людей в экскурсионных группах (сейчас - до пяти человек) при посещении музеев и разрешены отборочные спортивные соревнования без зрителей.

Остальные введённые запреты продлены до 29 января.