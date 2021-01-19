Хабаровского журналиста оштрафовали на 75 тысяч рублей за освещение протестов в поддержку Фургала

Центральный райсуд Хабаровска решил оштрафовать журналиста "Арсентьевских вестей" Дмитрия Тимошенко из-за освещения митингов в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, уведомили в локальном штабе Алексея Навального.

Журналисту инкриминировали повторное нарушение правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Суд счёл, что Тимошенко работал на акции без опознавательных знаков.



Примечательно, но сразу после заседания Тимошенко снова задержали - на этот раз из-за другой акции. Ранее журналиста уже штрафовали на 10 тысяч рублей из-за создания помех транспорту во время протестных мероприятий.

Напомним, что летом прошлого года Сергея Фургала задержали и вывезли в Москву летом, вменив эпизоды пятнадцатилетней давности (причастность к убийствам предпринимателей). Политологи считают, что подлинная причина преследования хабаровского политика состоит в его недостаточной лояльности Кремлю и при этом огромной популярности у себя в регионе, превышающей президентскую.