Единороссы обучат своих возможных кандидатов в депутаты Госдумы

Перед выборами в Государственную думу, намеченных на сентябрь, руководство "Единой России" намеревается провести обучающие тренинги с новыми кадрами, которые, возможно, станут партийными кандидатами в депутаты. На участие в "Федеральном ПолитСтартапе" подали заявки более 6700 человек из 85 регионов. Конкурс составил 34 человека на место, а средний возраст соискателей - 38 лет.

Пятьдесят потенциальных кандидатов, которых отберут по результатам интенсивного обучения из 200 участников "политстартапа", ожидают интерактивные лекции политологов и социологов, участие в семинарах и политических дебатах.

"Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования", - приводит пресс-служба ЕдРа цитату замглавы центрального исполкома партии Романа Романова.

После обучения участникам дадут финальное домашнее задание - подготовиться к внутрипартийным праймериз.