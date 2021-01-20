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10:30

Ковалев обратил внимание Беглова на ситуацию со стадионом "Калининец"

фото ЗакС политика Ковалев обратил внимание Беглова на ситуацию со стадионом "Калининец"

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев обратился к губернатору Александру Беглову по вопросу возможной застройки стадиона "Калининец" Василеостровском районе. Городской парламент утвердил соответствующий запрос на заседании 20 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На днях комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отказалась принимать поправку к проекту изменения правил землепользования и застройки, которой предлагалось перевести территорию стадиона в зону для спорта и рекреации. По словам Ковалева, это предложение разработали местные жители, выступающие против возможного строительства.

Депутат отметил, что представители комитета по градостроительству и архитектуре заявили, что собственник и так не предпринимает никаких усилий по застройке участка. Однако эсер обратил внимание, что уже готова проектная документация 11-этажного апарт-отеля.

Ковалев спросил у главы города, согласен ли он с позицией комиссии. Также он поинтересовался, есть ли у органов исполнительной власти согласованная позиция по вопросу по вопросу о предоставлении условно разрешенного вида использования (гостиницы) собственникам участка, на котором находится "Калининец", и дано ли Бегловым указание членам комиссии по землепользованию и застройке от Смольного голосовать против такого условно разрешенного вида использования.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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