Политолог Рогов об объединении эсеров и "прилепинцев": Это такая клоунада

Политолог Кирилл Рогов скептически оценил анонсированное 20 января слияние "Справедливой России" и партии писателя Захара Прилепина "За правду" в преддверии выборов в Госдуму. С его точки зрения, политтехнологический маневр был придуман в администрации президента в надежде хоть как-то оживить палитру так называемых системных оппозиционных сил. Выглядит для эксперта новый союз как "клоунада" и "цирк".

"Я не очень понимаю, как Кириенко собирается всё это капитализировать. <...> Единственное, что мы здесь можем увидеть — это действительно попытка ответить на запрос новых повесток, хоть как-то зацепить какие-то молодежные политические языки и втянуть их сюда, осквернив. Что-то в этом духе", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По мнению политолога, шаг был объективно обусловлен тем, что на пожилых лидеров думских фракций Сергея Миронова, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова "смотреть уже совершенно невозможно".

Комментируя объединение двух партий, лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина в разговоре с ЗАКС.Ру подчеркнула, что главное для нее сейчас - сохранение в партии "демократического крыла".

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