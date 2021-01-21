"В этом плане он молодец": Миронов хвалит Прилепина за патриотизм и донбасский бэкграунд

На фоне новостей о слиянии справедливороссов с движениями "За правду" и "Патриоты России" лидер думской партии Сергей Миронов дал понять, что спорная и скандальная репутация идеолога "За правду" Захара Прилепина вызывает у него, наоборот, позитивные эмоции. В участиях коллеги в боевых действиях на стороне восточно-украинских сепаратистов он не видит ничего предосудительного: писатель для него - "очень узнаваемый и понятный персонаж".

"Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец. В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе. Я считаю, что он подает хороший пример настоящего патриотизма", - ответил депутат на вопросы "Эха Москвы".

Миронов также рассказал о конфигурации власти внутри расширяющейся партии: на первое время он точно останется в ее главе и получит двух сопредседателей. За лидерство он держаться до последнего не будет, поскольку, по его словам, эсеры - не вождистская структура.

"Для меня самое главное, чтобы наша коалиция, наше новое объединение реально боролось бы как минимум за второе место в Государственной думе. Если для этого нужно будет поступиться постом председателя, я готов на это пойти", - пообещал политик.

Напомним, что лидер петербургской ячейки справедливороссов Марина Шишкина в свете последних событий делает акцент на важности сохранения "демократического крыла" в партии.

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