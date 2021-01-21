КПРФ против запрета на митинги, но не советует петербуржцам идти на акцию за Навального

Петербургский горком КПРФ выпустил заявление относительно предстоящей несанкционированной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также политики Смольного в отношении публичных акций в целом. Несмотря на то, что последняя коммунистов не устраивает и представляется им чрезмерно запретительной, от посещения акции "навальнистов" они горожан отговаривают. В свою очередь, к чиновникам городского правительства КПРФ тоже обращается, требуя "прекратить практику запретов мирных политических акций, митингов и демонстраций".

С точки зрения авторов заявления, подписанного первым секретарем горкома партии Романом Кононенко, настоящая оппозиция, способная победить коррупцию, сосредоточена только в его структуре. Навальный же видится КПРФ иностранным агентом, выполняющим зарубежные политические заказы, в том числе в своих расследованиях. В текущей политической ситуации посещать акции в его честь для системных коммунистов неприемлемо.

"Сегодня Навальный предлагает нам выйти на акцию, которая заведомо будет жестко подавлена, которая чревата провокациями и со стороны протестующих, и со стороны органов правопорядка, которая грозит арестами, штрафами, прямой угрозой здоровью людей. Навальный и его команда снимут с себя всю ответственность, умоют руки, сделают очередной ролик, как "проклятый режим" калечит людей. И будут ждать своих политических барышей", - говорится в тексте.

Отметим, что прекращения запретов на пикеты добиваются также петербургские депутаты от "Справедливой России".