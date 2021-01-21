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16:19

КПРФ против запрета на митинги, но не советует петербуржцам идти на акцию за Навального

фото ЗакС политика КПРФ против запрета на митинги, но не советует петербуржцам идти на акцию за Навального

Петербургский горком КПРФ выпустил заявление относительно предстоящей несанкционированной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также политики Смольного в отношении публичных акций в целом. Несмотря на то, что последняя коммунистов не устраивает и представляется им чрезмерно запретительной, от посещения акции "навальнистов" они горожан отговаривают. В свою очередь, к чиновникам городского правительства КПРФ тоже обращается, требуя "прекратить практику запретов мирных политических акций, митингов и демонстраций".

С точки зрения авторов заявления, подписанного первым секретарем горкома партии Романом Кононенко, настоящая оппозиция, способная победить коррупцию, сосредоточена только в его структуре. Навальный же видится КПРФ иностранным агентом, выполняющим зарубежные политические заказы, в том числе в своих расследованиях. В текущей политической ситуации посещать акции в его честь для системных коммунистов неприемлемо.

"Сегодня Навальный предлагает нам выйти на акцию, которая заведомо будет жестко подавлена, которая чревата провокациями и со стороны протестующих, и со стороны органов правопорядка, которая грозит арестами, штрафами, прямой угрозой здоровью людей. Навальный и его команда снимут с себя всю ответственность, умоют руки, сделают очередной ролик, как "проклятый режим" калечит людей. И будут ждать своих политических барышей", - говорится в тексте.

Отметим, что прекращения запретов на пикеты добиваются также петербургские депутаты от "Справедливой России".

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