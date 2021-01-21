Эсеры просят Шишлова повлиять на позицию Смольного в отношении протестных акций

Петербургские справедливороссы, недовольные тем, что городское правительство мешает проводить пикеты под предлогом коронавирусных ограничений, попросили омбудсмена Александра Шишлова выступить проводником их позиции. Соответствующее обращение подписали депутаты Надежда Тихонова, Алексей Ковалев и Александр Егоров, апеллирующие, в числе прочего к 31 статье Конституции, которая гарантирует россиянам право мирно собираться. Эсеры просят Шишлова вместе с ними добиваться приведения главного городского "пандемического постановления" №121 в соответствие с основным законом РФ. Публичные акции численностью менее 50 человек, по их мнению, точно должны быть разрешены.

"Под запрет попадают абсолютно все публичные гражданские мероприятия независимо от числа участников: собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. В том числе, запрещены и одиночные пикеты, хотя в этом случае полностью выполняются рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции", - обращают внимание авторы письма.

Ранее Шишлов объявил о готовности помочь задержанным в последние дни активистам. Чиновник вместе со своим аппаратом ждет обращений и жалоб на действия правоохранителей. На текущей неделе у Гостиного двора задержали в общей сложности несколько десятков петербуржцев, развернувших плакаты как с экологическими требованиями, так и со слоганами в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

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