В МО "Аптекарский остров" начали поиски нового главы местной администрации

Муниципальный совет МО "Аптекарский остров" 20 января объявил конкурс на замещение должности главы местной администрации. Соответствующее решение опубликовано на сайте муниципалитета.

В конкурсную комиссию со стороны совета вошел глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко, его заместитель Станислав Ристич и мундеп Екатерина Шапина. Еще троих членов должен направить губернатор Петербурга Александр Беглов. Заявки от претендентов планируется рассмотреть 11 февраля в 11-00.

Данные о предыдущем главе местной администрации Антоне Рыбникове исчезли с сайта МО в конце декабря 2020 года, прямо перед новогодними праздниками. По информации ЗАКС.Ру, заявление об увольнении он написал еще в середине декабря, примерно в то же время, когда должность главы администрации МО "Ланское" покинул Михаил Доброхотов. В администрациях обоих муниципалитетов отказались отвечать на вопросы ЗАКС.Ру об уходе своих руководителей.

Во время муниципальной кампании 2019 года Рыбникова несколько раз замечали среди людей, подолгу занимавших очередь в помещение избирательной комиссии МО "Черная речка" (сейчас - МО "Ланское"), не давая кандидатам в местные депутаты подать документы. Позже, люди, оказывавшиеся в тех подозрительных очередях, получили должности в муниципалитетах МО "Ланское" и "Аптекарский остров". В частности, Рыбников стал главой местной администрации, Филипп Труфан его заместителем, а Ристич - замглавы муниципалитета.

К работе администрации МО "Аптекарский остров" неоднократно предъявляла претензии прокуратура Петроградского района. 8 ноября 2019 года Рыбникова оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушения при заключении контракта. В марте 2020 года прокуратура выявила, что администрация муниципалитета приняла от подрядчика работы по благоустройству, оплатив их с значительным нарушением установленных сроков.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.