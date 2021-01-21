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20:16

Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" проведут совместный съезд в феврале

фото ЗакС политика Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" проведут совместный съезд в феврале

Анонсированное ранее на неделе слияние партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" начнется с совместного съезда, намеченного на 22 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера эсеров Сергея Миронова.

Рабочее название обновленной политической организации - "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду". Пока предлагается, со слов Миронова, и более лаконичный вариант - "Справедливая Россия - За правду".

Как и сообщалось ранее, Миронов останется во главе партии, а лидеры двух других сил, Захар Прилепин и Геннадий Семигин займут места сопредседателей. Политологические оценки нового проекта, призванного увеличить представительство социал-демократов в Госдуме на осенних выборах, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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