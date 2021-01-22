МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в протестах 23 января

Управление МВД по Москве опубликовало на своем сайте сообщение, в котором предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста.

В МВД заявили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие 23 января и любые провокационные действия со стороны их участников" будут "расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

"Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - заявили представители МВД.

Ранее штабы Навального анонсировали акции протеста по всей России в ближайшие выходные. После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, задерживать сотрудников штабов Навального и ФБК*, а в школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов