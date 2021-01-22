Пресс-секретаря Навального Ярмыш арестовали на 9 суток за призывы к протесту 23 января

Столичный суд решил отправить под 9-суточный административный арест пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, уведомляет "МБХ медиа".

Соратнице оппозиционера инкриминировали нарушение организации публичной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), обвинив её в призывах к участию в грядущей несанкционированной акции 23 января.

Ярмыш задержали днём ранее, 21 января, на пороге собственного дома, после чего увезли в ОВД "Аэропорт", где оставили до сегодняшнего утра.

Кроме пресс-секретаря Навального накануне полиция задержала четверых сотрудников ФБК*, которым вменили административные статьи о неповиновении полиции и нарушении правил организации публичных акций.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в России