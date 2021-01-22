"Яблоко" призывает власти отказаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов

Партия "Яблоко" выступила с политическим манифестом в преддверии грядущих субботних акций протеста, в котором обращается к региональным властям и силовым структурам.

В первую очередь "яблочники" напоминают о незаконности вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия.

Также в политической силе воззвали к власть предержащим и силовым структурам с просьбой отказаться от применения насилия по отношению к мирным демонстрантам.

Партийцы настаивают на гласном и честном расследовании обстоятельств отравления Алексея Навального.

Наконец, резюмируя обращение, в "Яблоке" заявили о недопустимости политического преследования граждан.

"Мы знаем, что предстоит долгая политическая борьба за строительство правового российского государства – без диктаторов и вождей, без кровопролития и революций", - заключили в политорганизации.