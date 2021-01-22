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15:17

РКН отчитался об удалении из TikTok и "ВКонтакте" призывов к участию подростков в акциях протеста

фото ЗакС политика РКН отчитался об удалении из TikTok и "ВКонтакте" призывов к участию подростков в акциях протеста

Социальные сети начали удалять призывы к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях протеста по требованиям Генпрокуратуры и Роскомнадзора, заявили в РКН.

По данным регулятора, к утру 22 января из TikTok было удалено 38% "информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия" от объема выявленной. Из "ВКонтакте" таких постов удалено 50%, из Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов, добавили в РКН.

Ранее штабы Навального анонсировали акции протеста по всей России в ближайшие выходные после ареста Алексея Навального и публикации расследования о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, задерживать сотрудников штабов Навального и ФБК*.

В школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

 

 
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