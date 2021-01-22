"Снаружи моей тюрьмы много хороших людей": Навальный передал обращение из СИЗО

В Instagram политика Алексея Навального, который сейчас находится под арестом в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, появилось его новое обращение к сторонникам.

Навальный поблагодарил зрителей, посмотревших расследование о дворце под Геленджиком, который связывают с президентом Владимиром Путиным. К 17:45 22 января ролик набрал почти 58 млн просмотров.

Навальный отдельно подчеркнул, что не собирается в СИЗО совершать суицид. По его словам, ему каждый день меряют давление, и оно у него "как у космонавта".

"Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придёт", - передал Навальный.

Навальный арестован до суда по замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный по требованию ФСИН. Его задержали 17 января, когда он прилетел в Москву из Германии, где восстанавливался после отравления в августе. Заседание суда по избранию меры пресечения состоялось на следующий день прямо в отделении полиции.

После этого было опубликовано расследование о "дворце Путина", а сторонники политика анонсировали акции протеста по всей России. Полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, задерживать сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредило МВД, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях.

В школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру