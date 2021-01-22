СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в несогласованных протестах

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела из-за постов в соцстетях с призывами к участию несовершеннолетних в несогласованных митингах.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, через интернет). По словам представителей СК, решение было принято по результатам проверки "многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников" в СМИ.

В СК заявили, что анонсированные сторонниками Навального по всей России акции 23 января не были согласованы из-за ограничений, которые действуют в свете эпидемии коронавируса.

"В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания", - заявили в СК.

Следователи утверждают, что несмотря на это, сторонники Навального размещают в разных соцсетях – TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube – посты, в которых "призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января".