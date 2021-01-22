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18:36

Гостиный двор оградили забором перед субботней акцией "навальнистов"

фото ЗакС политика Гостиный двор оградили забором перед субботней акцией "навальнистов"

Накануне несанкционированной протестной акции, анонсированной сторонниками арестованного политика Алексея Навального, петербургские правоохранители начали превентивно огораживать металлическим забором территорию у Гостиного двора, фотографиями с места событий делятся очевидцы в соцсетях.

Ограждение установлено по периметру от Думской до Садовой улицы. Забор "опоясывает" и подход к станции метро "Гостиный двор".

"С Сенатской площади вывозят снег - с пяточка у Медного всадника. На столбах [повесили] запрещающие полеты дронов  знаки "dronefree zone", - сообщают также в в Telegram-канале "Питер протестует".

Напомним, региональные штабы Навального объявили о готовности выйти на акции протеста по всей России в ближайшие выходные после того, как Навальный был отправлен в СИЗО. Поспособствовал развитию событий и вышедший несколько дней назад филь-расследование о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, а также задерживать и отправлять в спецприёмники сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредили в МВД и СК, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях.

Фото: "Апология протеста"

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