Гостиный двор оградили забором перед субботней акцией "навальнистов"

Накануне несанкционированной протестной акции, анонсированной сторонниками арестованного политика Алексея Навального, петербургские правоохранители начали превентивно огораживать металлическим забором территорию у Гостиного двора, фотографиями с места событий делятся очевидцы в соцсетях.

Ограждение установлено по периметру от Думской до Садовой улицы. Забор "опоясывает" и подход к станции метро "Гостиный двор".

"С Сенатской площади вывозят снег - с пяточка у Медного всадника. На столбах [повесили] запрещающие полеты дронов знаки "dronefree zone", - сообщают также в в Telegram-канале "Питер протестует".

Напомним, региональные штабы Навального объявили о готовности выйти на акции протеста по всей России в ближайшие выходные после того, как Навальный был отправлен в СИЗО. Поспособствовал развитию событий и вышедший несколько дней назад филь-расследование о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, а также задерживать и отправлять в спецприёмники сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредили в МВД и СК, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях.

Фото: "Апология протеста"