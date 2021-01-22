В Архангельске закрыли вход на центральную площадь в "протестную" субботу из-за демонтажа ёлки

Власти Архангельска приняли решение перекрыть в субботу, 23 января, центральную городскую площадь из-за запланированных работ по демонтажу новогодней ёлки и праздничных украшений, о чём поспешили уведомить горожан сегодня.

"В связи с этим проход на площадь Ленина в целях безопасности будет ограничен. Спешите сделать памятные фотографии!" - говорится в сообщении мэрии Архангельска.

Ранее прокуратура Архангельской области предупредила об ответственности за участие в несогласованных публичных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые, по информации ведомства, планируются 23 января в Архангельске и Северодвинске.

Напомним, региональные штабы Навального объявили о готовности выйти на акции протеста по всей России в ближайшие выходные после того, как Навальный был отправлен в СИЗО. Поспособствовал развитию событий и вышедший несколько дней назад филь-расследование о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, а также задерживать и отправлять в спецприёмники сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредили в МВД и СК, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях.