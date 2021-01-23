На Пушкинской площади в Москве задерживают пикетчиков, пришедших в поддержку Навального

На Пушкинской площади в Москве начались задержания, в автозак отправились шесть человек, сообщает "МБХ медиа".

Активисты вышли на площадь в пикеты перед анонсированной сторонниками Навального несогласованной акцией протеста. Первый задержанный активист держал в руках плакат, призывая освободить Навального из-под ареста. Еще одного человека задержали, когда он начал спорить с представителем НОД.

Параллельно с этим полицейские задержали координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова, сообщают представители штаба.