На Пушкинской площади в Москве задерживают пикетчиков, пришедших в поддержку Навального

На Пушкинской площади в Москве начались задержания, в автозак отправились шесть человек, сообщает "МБХ медиа".
Активисты вышли на площадь в пикеты перед анонсированной сторонниками Навального несогласованной акцией протеста. Первый задержанный активист держал в руках плакат, призывая освободить Навального из-под ареста. Еще одного человека задержали, когда он начал спорить с представителем НОД.
Параллельно с этим полицейские задержали координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова, сообщают представители штаба.
На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали несогласованные митинги из-за ареста политика. В разных городах митинги уже прошли или начались, в других городах к власти к ним еще готовятся. В Москве на предполагаемом месте сбора митингующих неожиданно решили переложить тротуарную плитку, в Петербурге выставляют ограждения, стягивают колонны техники и автозаков, приходят к активистам с предостережениями о недопустимости участия в несогласованных протестах.