18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:41

В Москве перед протестами задержали Варламова и еще несколько десятков человек

фото ЗакС политика В Москве перед протестами задержали Варламова и еще несколько десятков человек

Сотрудники полиции задерживают людей на Пушкинской площади в Москве перед несогласованной акцией протеста в поддержку Алексея Навального, в том числе задержан блогер Илья Варламов, сообщает "Новая газета".

По подсчетам издания, уже задержаны около 20 протестующих, силовики действуют жестко, отталкивают журналистов. По словам корреспондентов "Новой" задерживают, в том числе, случайных людей. "МБХ медиа" пишет о более чем 50 задержанных.

Продолжаются задержания и в Петербурге. Корреспонденты ЗАКС.Ру сообщают, что уже два автозака с задержанными отъехали от Сенатской площади, протестующих отводят в третий. Только в третьем автозаке уже находятся 18 задержанных. Общее число, по данным "МБХ медиа" превышает 50. По оценкам ЗАКС.Ру, на месте событий собралось около 2 тысяч протестующих.

Фото: ЗАКС.Ру

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали несогласованные митинги из-за ареста политика – и в Петербурге в том числе. В разных городах митинги уже прошли или начались, в других городах к власти к ним еще готовятся.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:05 "ОВД-Инфо": На протестах в поддержку Навального задержаны более 1600 россиян, в Петербурге - 212

17:55 У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

17:37 Полиция жестко задержала журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Веснина в прямом эфире

17:28 Росгвардия перекрыла проход на Невский проспект с Садовой улицы

17:15 Смольный рассказал о работе транспорта на Невском проспекте во время акции протеста

16:42 Росгвардия вытесняет людей с Марсова поля, снова начались задержания

16:35 Reuters оценил число участников протестов в поддержку Навального в Москве в 40 тысяч человек

16:10 Число задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России превысило тысячу человек

16:09 Протестующие в Петербурге вышли на Марсово поле, их встречают ОМОН и Росгвардия

15:55 Задержанных до протестов в Петербурге журналистов начали отпускать из отделений полиции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:05 "ОВД-Инфо": На протестах в поддержку Навального задержаны более 1600 россиян, в Петербурге - 212

17:55 У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

17:37 Полиция жестко задержала журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Веснина в прямом эфире

17:28 Росгвардия перекрыла проход на Невский проспект с Садовой улицы

17:15 Смольный рассказал о работе транспорта на Невском проспекте во время акции протеста

16:42 Росгвардия вытесняет людей с Марсова поля, снова начались задержания

16:35 Reuters оценил число участников протестов в поддержку Навального в Москве в 40 тысяч человек

16:10 Число задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России превысило тысячу человек

16:09 Протестующие в Петербурге вышли на Марсово поле, их встречают ОМОН и Росгвардия

15:55 Задержанных до протестов в Петербурге журналистов начали отпускать из отделений полиции

15:50 "Апология протеста": В Петербурге задержаны не менее 270 человек

15:30 Протестующие в Петербурге вышли на Невский проспект

15:24 Юлия Навальная задержана на акции протеста в Москве

15:15 Льва Шлосберга задержали на акцию в поддержку Навального в Пскове

15:09 На московский митинг пришла Юлия Навальная

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru