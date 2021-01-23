На Сенатской площади наблюдаются перебои со связью, толпа двинулась в сторону Невского проспекта

Журналисты ЗАКС.Ру сообщают о проблемах с мобильной связью в центре Петербурга, где собрались протестующие против ареста политика Алексея Навального.

Полиция продолжает проводить задержания на Сенатской площади и ближайших улицах. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в частности были задержаны молодые люди с российским флагом. Полиция действует жестко, применяют грубою силу. Силовики пытались оттеснить толпу от Сенатской площади.

Протестующие выдвинулись в сторону Невского проспекта через Александровский сад. Некоторые хором поют песню из мультфильма "Бременские музыканты": "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы...". Люди хлопают, свистят, скандируют "Свободу!" и "Раз, два, три, Путин, уходи".

Акции протеста против ареста политика Алексея Навального проходят 23 января по всей России.

Обновлено 14:43: Полиция перекрыла дорогу идущим в сторону к Невскому проспекту



