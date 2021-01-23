"Апология протеста": В Петербурге задержаны не менее 270 человек

Правозащитный проект "Апология протеста" сообщает, что на данный момент в Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального 23 января были задержаны не менее 270 человек. Данными организация поделилась в соцсетях.

Как сообщают правозащитники, отделы полиции №№4, 6, 8, 15, 19, 23, 46, 70 заполнены.

Петербургская акция в поддержку Навального продолжается. Сейчас толпа движется к Марсову полю. В мероприятии участвует несколько тысяч человек. Напомним, мероприятие начиналось на Сенатской площади. Полиция и Росгвардия пыталась перекрыть горожанам выходы к Невскому проспекту.

По всей России "ОВД-Инфо", насчитало на 15:21 826 задержанных.