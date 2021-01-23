Протестующие в Петербурге вышли на Марсово поле, их встречают ОМОН и Росгвардия

В Петербурге участники несогласованной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального вышли с Невского проспекта на Марсово поле, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

На Марсовом их встретили колонны гвардейцев и ОМОН. По оценкам ЗАКС.Ру, на подходах не менее тысячи человек. Журналисты сообщают, что начались перебои со связью.

Протестующие также остаются на Невском проспекте. Еще часть идет по Гороховой улице в сторону ТЮЗа, еще часть – на канале Грибоедова.

По данным проекта "Апология протеста", задержаны не менее 270 человек, пока массовые задержания прекратились. Напомним, в акции принимают участие не менее 8 тысяч петербуржцев.

Акции в поддержку Алексея Навального проходят 23 января по всей России. Со всех городов, где люди вышли выразить свой протест, сообщают о задержаниях и применении грубой силы к протестующим со стороны силовиков. По данным "ОВД-Инфо" на 16:02, всего на акциях задержаны 1090 россиян.

Фото: ЗАКС.Ру