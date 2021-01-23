Росгвардия вытесняет людей с Марсова поля, снова начались задержания

Полиция и Росгвардия оттеснили людей с Марсова поля. Силовики побежали в сторону протестующих и выстроились колонной, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Участники акции в поддержку Навального в основном снова направились к Невскому проспекту. Правоохранители снова начали проводить задержания. В автозак отправили в том числе и сотрудников СМИ. Среди задержанных Иван Петров из издания "Тардиграда". Корреспондент ЗАКС.Ру передает, что некоторые задержанные кричат "За что?!".

Тем временем часть протестующих двигается колонной по улице Пестеля.

Петербургская акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального стартовала на Сенатской площади. Затем оттесняемые силовиками петербуржцы двинулись в сторону Невского и дошли до Марсова поля. По оценкам СМИ, в городе на Неве в протестах принимает участие около 10 тысяч человек. "Апология протеста" сообщает о 270 задержанных в Петербурге.