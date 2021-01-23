Штаб Навального в Петербурге рекомендовал сторонникам расходиться по домам

Штаб Алексея Навального в Петербурге объявил о завершении протестной акции. Сообщение с рекомендацией разойтись по домам опубликовано в соцсетях организации.

"Если вы ещё на шествии, рекомендуем вам идти домой", - написали активисты.

Ранее полиция задержала координатора петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову.

Тем временем полиция продолжает проводить задержания на Невском проспекте возле станции метро "Гостиный двор". Не менее двух десятков человек отправили в автозак в течение последнего часа. Полиция хватает людей за ноги и за руки. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, одну девушку полицейские под руки вывели из подземного перехода. Время от времени полицейские повторяют собравшимся, что акция не была согласована с властями города, а затем бегут хватать людей из толпы.

Акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального началась в Петербурге днем 23 января на Сенатской площади. Затем толпа двинулась в сторону Невского проспекта и дошла до Марсова поля. Оттуда людей вытеснили силовики. Оставшиеся протестующие направились к площади Восстания, небольшая группа людей пошла к Гостиному двору. Акция не была согласована с властями.