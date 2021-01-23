СК по Петербургу завел дело на мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД во время акции протеста

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после протестов в поддержку Алексея Навального.

Дело возбуждено в отношении "неустановленного мужчины". По версии следствия, днем 23 января на Сенатской площади во время несогласованной акции протеста ударил сотрудника ГИБДД, когда тот попросил соблюдать правопорядок. Пострадавший правоохранитель от удара упал на асфальт. Мужчина сбежал, заодно ударив еще одного сотрудника ГИБДД, и скрылся в толпе протестующих.

Подозреваемого пока не нашли. Петербургский СК напомнил об уголовной ответственности "за применение насилия и оскорбления представителей власти" и предупредил "о недопустимости участия в несанкционированных митингах".

Тем временем, напомним, полиция изучает видео, на котором видно, как сотрудник полиции бьет в живот пожилую женщину. Пострадавшая находится в больнице, при падении она сильно ударилась головой об асфальт.

Акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального началась в Петербурге днем 23 января на Сенатской площади. Затем толпа двинулась в сторону Невского проспекта и дошла до Марсова поля. Оттуда людей вытеснили силовики. Оставшиеся протестующие направились к площади Восстания, небольшая группа людей пошла к Гостиному двору. Акция не была согласована с властями.

Штаб Навального в Петербурге объявил акцию оконченной, но у Гостиного двора все еще продолжаются задержания. В автозак попали журналисты, а также случайные прохожие – например, мужчина, который возвращался домой после покупки кофе, и у которого выпал из рук стаканчик.