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11:54

РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

фото ЗакС политика РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

На семинаре для вице-губернаторов регионов по внутренней политике в Кремле подвели итоги выполнения KPI (ключевые показатели эффективности), самые низкие показатели по уровню доверия – у губернаторов Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края, пишет РБК.

Напомним, Хакасией руководит член КПРФ Валентин Коновалов, который победил во втором туре выборов в 2018 году. Врио Хабаровского края был назначен член ЛДПР Михаил Дегтярев после ареста главы региона Сергея Фургала. Губернатор Владимирской области – еще один член ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году.

Лидерами по уровню доверия оказались Рамзан Кадыров (Чечня), Мурат Кумпилов (Адыгея), Вадим Шумков (Курганская область), Роман Старовойт (Курганская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО).

Система KPI была введена в 2019 году и стала общей для внутриполитических блоков Кремля и региональных администраций. Отдельно существуют KPI по уровню доверия президенту и губернатору, отдельно – по выборам. Это второй раз, когда подводятся подобные итоги.

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