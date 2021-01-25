Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за субботнего протеста

Центральный райсуд Хабаровска счёл, что координатор местного штаба Алексея Навального Алексей Ворсин повторно нарушил правила проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал его на 150 тысяч рублей из-за его участия в акции в поддержку оппозиционера 23 января. О решении инстанции активист сообщил в своём Telegram-канале.

После суда Ворсина снова повезли в отдел полиции для составления протокола о неповиновении силовику (статья 19.3 КоАП) "за то, что в декабре отбил журналистку Машу Нуйкину" от правоохранителей.

Также суд оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста RusNews Сергея Плотникова. На выходе из суда его также задержали и повезли в отдел.

На протест 23 января в центр Хабаровска вышло более тысячи человек. Полиция с демонстрантами не церемонилась, участников разогнали с площади, однако горожане всё равно продолжили прогулку.