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20:55

"В перспективе все равно объединимся": Миронов допустил слияние "Справедливой России" и КПРФ

фото ЗакС политика "В перспективе все равно объединимся": Миронов допустил слияние "Справедливой России" и КПРФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что давно предлагает лидеру КПРФ Геннадию Зюганову объединить партии, и однажды это случится.

"Нужно все-таки на платформе социализма объединяться. И вот эти хоругви Ленина и Сталина оставить в прошлом. У нас же по голосованию совпадение на 99% в Государственной думе. Как правило, солидарные голосования фракции КПРФ и фракции "Справедливая Россия". Самая главная задача — защита наших граждан — у нас общая, и понимание общее. Я абсолютно уверен, что в перспективе мы все равно объединимся", - сказал Миронов.

Ранее партия "Справедливая Россия" объявила об объединении с партиями "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина на своей базе. Ожидается, что новая партия будет называться "Справедливая Россия – за правду". ЗАКС.Ру беседовал с политологами, как слияние партий может отразиться на будущем эсеров на выборах.

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