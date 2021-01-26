Псковский губернатор может возглавить список в областное собрание депутатов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключает своего участия в сентябрьских выборах в региональный парламент, о чем рассказал в интервью "Эху Москвы во Пскове".

"Если мне доверят и поступит предложение, готов возглавить список в Псковское областное Собрание", - произнес единоросс.

На сегодняшний день взаимодействие с областными депутатами его более чем устраивает: он охарактеризовал его как активное, плодотворное и честное.

В октябре о намерении баллотироваться в псковский ЗакС заявил еще один влиятельный псковитянин - сенатор Андрей Турчак, являющийся также секретарем генсовета "Единой России". Избрание в региональный парламент позволит продлить ему полномочия члена Совфеда, истекающие в канун осенних выборов.