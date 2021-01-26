В Москве в СИЗО отправился первый участник акции 23 января, напавший на силовиков

Суд в Москве отправил на два месяца в следственный изолятор первого фигуранта по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти на несанкционированной акции протеста 23 января. Речь идет о Евгении Есенове, вступившем в потасовку с толпой правоохранителей в полном обмундировании, сообщает "МБХ Медиа". По его делу проходит еще один участник, который, по версии СК, находясь за рулем, совершил умышленный наезд на силовика.

Всего в Москве в связи с акцией 23 января задержали, по данным "ОВД-Инфо", свыше полутора тысяч человек. Уголовные дела в столице возбудили, помимо статьи 318 УК, по которой преследуют Есенова, также по факту умышленного повреждения чужого имущества.

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального, наблюдалось беспрецедентно большое количество людей и тоже массовые задержания. О том, как выглядел центр города в этот день, читайте в материале ЗАКС.Ру.