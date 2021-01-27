Три депутата МО "Южно-Приморский" предложили коллегам потребовать у УФСИН освобождения Навального

На состоявшемся 26 января заседании местного совета МО "Южно-Приморский" (Красносельский район Петербурга) обсудили возможность запроса от лица муниципалитета в УФСИН с требованием освободить из СИЗО политика Алексея Навального и прекратить его преследование. Запись заседания есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

С инициативой выступила группа оппозиционных депутатов: Валерий Веремейчик, Александр Кузнецов и Александр Часнык. По словам Веремейчика, арест Навального и ставшие ответом на него массовые акции протеста представляют угрозу целостности и государственности Российской Федерации. Депутат отметил, что, по его мнению, объективных причин лишать Навального свободы нет.

- Я просто боюсь, что его дальнейшее содержание под стражей спровоцирует гражданский конфликт. По примеру Беларуси мне бы не хотелось этого гражданского раскола, - заявил Веремейчик.

По этому вопросу также высказался представитель КПРФ Юрий Епифанцев. Он сказал, что одним Навальным список политзаключенных в России не ограничивается и если обсуждать чье-то освобождение, то надо говорить обо всех.

- Для меня что капитализм олигархический нашего сегодняшнего государства, что капитализм Навального, либеральный, - в принципе, одно и то же. Я вижу социалистический путь развития нашего общества. Если говорить глобально, то надо говорить о политических преследованиях, которым подвергается не только Алексей Навальный, - добавил Епифанцев.

Присутствовавшая на заседании сотрудница прокуратуры дала заключение, что подобного рода запрос не является вопросом местного значения. По словам инициаторов обращения в УФСИН, представитель ведомства появился на их заседании впервые с сентября 2019 года. В итоге вопрос отказались включать в повестку.