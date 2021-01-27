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13:12

Для помощи женщине, пострадавшей от силовика 23 января, открыли сбор средств

фото ЗакС политика Для помощи женщине, пострадавшей от силовика 23 января, открыли сбор средств

Правозащитная организация "Команда 29", представляющая интересы Маргариты Юдиной, которую ударил правоохранитель на петербургской акции протеста 23 января, объявила о сборе средств для всесторонней помощи 54-летней женщине.

Отмечается, что помощь нужна сразу по трем направлениям. Во-первых, деньги нужны на реабилитацию после повторной выписки из больницы. Во-вторых, речь идет о социальной поддержке, поскольку месячный бюджет семьи Юдиной, живущей с тремя детьми в Луге, составляет 10 тысяч рублей и семья погрязла в долгах. Наконец, в-третьих, правовая помощь, отмечают адвокаты, тоже требует хотя бы минимальных расходов.

"В этот пункт входят различные юридические и иные расходы: доверенности, экспертизы, транспорт. Сами юристы не будут получать гонорар из собранных средств", - говорится в сообщении от "Команды 29".

Напомним, что женщина, получившая удар сапогом в живот и потерявшая равновесие вечером 23 января на площади Восстания, получила серьезные травмы головы. Накануне ей потребовалась повторная госпитализация. Она намерена писать заявление в Следственный комитет и добиваться компенсации морального и материального ущерба. Отметим, что вскоре после инцидента к ней наведался полицейский и принес извинения за случившееся.

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